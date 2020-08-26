Pin Up казино для игроков из Украины

Сегодня мы поговорим о Пин Ап казино, которое появилось на рынке совсем недавно, в 2016 году, но уже успело завоевать немалую популярность. Казино является одним из разделов платформы Pin-up bet, которая зарегистрирована на Кипре и ведет лицензированную деятельность (лицензия Кюрасао).

Сайт принадлежит компании Carletta Limited, которая функционирует на гемблинговом рынке уже на протяжении десяти лет.

Площадка ориентирована на аудиторию из стран СНГ, поэтому предлагает мультиязычный софт, широкий выбор валют (в том числе гривну) и возможность пообщаться с сотрудниками саппорта не только на английском, но и на русском языке. Подробности ниже.



Виды слотов в казино Пин Ап — обзор

Софт Пин Ап казино официальный и лицензированный, а продукты, представленные на портале, разработаны именитыми гемблинговыми компаниями, среди которых:

Endorphina.

NetEnt.

Tom Horn.

Microgaming.

Belatra и так далее.

Сотрудничество Пин Ап с лицензированными разработчиками является залогом прозрачности, качества и бесперебойности игрового процесса. Что касается самих слотов, все они обладают ярким дизайном и отправляют пользователя в совершенно разные игровые миры: античный, мистический, фруктовый и прочие. Вариантов на выбор — сотни, причем самые популярные за последнее время среди игроков автоматы выводятся в ТОП.

Мы приведем лишь краткий список примеров слотов, завоевавших симпатию у новичков и регуляров:

Party Night . Окунитесь в мир ночной жизни благодаря этому тематическому автомату. Доступно пять барабанов и 243 линии выплат. Есть режим «быстрое вращение» и автоматический режим.

. Окунитесь в мир ночной жизни благодаря этому тематическому автомату. Доступно пять барабанов и 243 линии выплат. Есть режим «быстрое вращение» и автоматический режим. Super Cats . Побродите среди величественных диких кошек — тигров, пум, пантер, рысей, которые охраняют древний храм. Слот формата 5х3 имеет 20 линий выплат. Доступны бонусные вращения, а также дикий и разбрасываемые символы.

. Побродите среди величественных диких кошек — тигров, пум, пантер, рысей, которые охраняют древний храм. Слот формата 5х3 имеет 20 линий выплат. Доступны бонусные вращения, а также дикий и разбрасываемые символы. Dead or Alive 2 . Продолжение увлекательного приключения в мире ковбоев. Сочный дизайн и аутентичная музыка дополняются удобным интерфейсом и RTP, который составляет 96.82%. Игроков ждут пять барабанов с девятью линиями выплат.

. Продолжение увлекательного приключения в мире ковбоев. Сочный дизайн и аутентичная музыка дополняются удобным интерфейсом и RTP, который составляет 96.82%. Игроков ждут пять барабанов с девятью линиями выплат. Book of Aztec. Отправьтесь в далекое прошлое нынешней Мексики, где когда-то правил знаменитый народ ацтеков. Здесь 5 барабанов и 10 линий, есть автоматическая игра и джекпот.

Однако не только продукты известных разработчиков, но и собственные творения представлены в ПинАп казино. Речь идет о слотах, которые напрямую оправдывают название платформы. Там игроки встретят шикарных леди, изображенные в стиле «пин ап»: с красной помадой на губах, соблазнительными ретро-нарядами и волнующими сердца и глаза образами. Это поистине гордость казино, которая, к тому же, имеет высокий процент отдачи.

Как играть в казино ПинАп

Чтобы начать игру в Pin Up казино, необходимо пройти регистрацию. Это несложно, достаточно следовать данной инструкции:

Войдите на официальный сайт. Если он блокируется (такое возможно в силу законодательных запретов), используйте зеркало. Так называют ресурс, который дублирует основной сайт, но расположен под немного видоизмененным URL. Используйте только те зеркала, которые получены из проверенных источников. В правом верхнем углу главной страницы есть кнопка «Регистрация» — нажмите ее. Форма для заполнения вполне стандартная. Введите имя и фамилию, актуальный адрес, email и телефонный номер, укажите пол и желаемую валюту (например, гривна). Не забудьте согласиться с Правилами использования услуг платформы. А вот получение рекламной рассылки — необязательный (хоть и полезный) пункт, отмечайте его по желанию.

Для доступа к онлайн казино Pin Up можно использовать ПК или ноутбук. Для желающих доступно специальное мобильное приложение на Андроид или iOS. Однако с мобильных девайсов также можно просто играть через сайт, тем более что софт реагирует на используемое вами устройство и адаптируется под его особенности.

Бонусы для новых игроков

Наш Pin Up обзор не может обойтись без освещения актуальных бонусов для новичков и регуляров. Перечислим самые главные:

Бонус к первому депозиту . Внесите на счет любую сумму до 10 000 гривен и получите 100% от этой суммы в качестве приветственного подарка. Чтобы подарок воплотился в реальные деньги, его необходимо отыграть. Для этого играйте в автоматы и сделайте оборот, превышающий сумму поощрения в 50 раз. На все про все дается 72 часа. К слову, при внесении стартового депозита в размере от 500 гривен вы дополнительно получите 250 бесплатных вращений.

. Внесите на счет любую сумму до 10 000 гривен и получите 100% от этой суммы в качестве приветственного подарка. Чтобы подарок воплотился в реальные деньги, его необходимо отыграть. Для этого играйте в автоматы и сделайте оборот, превышающий сумму поощрения в 50 раз. На все про все дается 72 часа. К слову, при внесении стартового депозита в размере от 500 гривен вы дополнительно получите 250 бесплатных вращений. Еженедельный кэшбек . Каждый понедельник вы сможете возвращать на счет определенную часть проигранных за предыдущую неделю денежных сумм. Например, проиграв более 250 гривен, вы сможете вернуть 5%, а при потерях на сумму свыше 1000 гривен кэшбек составит 7%. Наконец, если было проиграно более 10 000 гривен, на баланс можно вернуть 10% от суммы. Максимальный кэшбек равен 10 000 гривен, а отыграть возвращенные средства нужно за 72 часа с момента зачисления (вейджер х3).

. Каждый понедельник вы сможете возвращать на счет определенную часть проигранных за предыдущую неделю денежных сумм. Например, проиграв более 250 гривен, вы сможете вернуть 5%, а при потерях на сумму свыше 1000 гривен кэшбек составит 7%. Наконец, если было проиграно более 10 000 гривен, на баланс можно вернуть 10% от суммы. Максимальный кэшбек равен 10 000 гривен, а отыграть возвращенные средства нужно за 72 часа с момента зачисления (вейджер х3). Подарок ко дню рождения. Именинники с верифицированным аккаунтом смогут получить 200 гривен в течение недели со дня своего рождения, если активируют соответствующий бонус. Отыгрыш с вейджером х50 необходимо осуществить до истечения 72 часов с момента активации подарка.

Также есть и другие акции, в том числе — эксклюзивные. О них Pin Up casino оповещает в своей рекламной рассылке.

Официальный сайт казино Пин Ап

В случае Пин Ап казино официальный сайт выполнен в темных тонах. Интерфейс прост и понятен даже для неопытного пользователя. В «шапке» сайта находится кнопка вызова меню с левой стороны и кнопки для входа и регистрации справа. Далее следует зазывающий баннер с актуальным предложением для игроков. Затем располагаются ТОПы игр — за неделю и месяц, а также информация о пользователях, которые выигрывают деньги в данный момент.

Чуть ниже вы увидите полосу с категориями: «Новинки», «Слоты», «Рулетки», «Карточные игры». Следом располагается фильтр гемблинговых продуктов по производителю и поиск по названию. Ниже будут отображаться конкретные слоты в соответствии с установленным вами фильтром. В нижней части отображается ключевая информация о преимуществах казино, а также данные о платежных методах и прочие сведения о сайте.

